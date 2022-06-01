В Киеве уроженец Николаевщины ради телефона на улице бил старика ножом и ногами – его оперативно задержали

В Киеве оперативно задержали уроженца Николаевской области, который с ножом напал на пожилого мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

В столичную полицию поступила информация от прохожей о том, что на улице Константиновской неизвестный избил пожилого мужчину и забрал его мобильный телефон. За указанным адресом немедленно выехали следственно-оперативная группа, наряды патрульной полиции и врачи.

На месте происшествия полицейские установили, что 72-летний киевлянин шел по улице, когда на него сзади напал неизвестный и начал наносить удары ножом по туловищу и лицу. От ударов мужчина упал на землю, пытаясь защититься руками, однако нападающий продолжил бить пенсионера ногами, после чего скрылся, прихватив его мобильный телефон.

Пострадавшего с телесными повреждениями срочно госпитализировали в медицинское учреждение, где он будет находиться некоторое время под наблюдением врачей.

При отработке территории патрульные разыскали предполагаемого подозреваемого, а в дальнейшем следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств мобильный телефон потерпевшего, нож, куртку, которой фигурант избавился раньше, чтобы не привлекать к себе внимания.

Задержанным оказался 26-летний уроженец Николаевщины, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а в Киеве не имеет постоянного места жительства.

Фигуранту сообщили о подозрении по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины – разбой, совершенный в условиях военного положения. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.