В Черновцах полиция задержала ОПГ, которая ежемесячно продавала наркотиков на 2,5 миллиона

В Буковине полиция прекратила деятельность преступной наркогруппировки.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Преступная группа, в состав которой входили 11 жителей Черновцов, действовала на территории Черновицкого района. Фигуранты распространяли амфетамин, который производили в собственной нарколаборатории. Также своим «клиентам» они предлагали каннабис и наркосодержащие таблетки. Сбывали «товар» во время личных встреч, получая ежемесячно от такого «бизнеса» более 2,5 миллионов гривен прибыли.

Фигуранты производили амфетамин в нарколаборатории, которую оборудовали по месту жительства одного из членов группы. Ее мощности позволяли ежемесячно производить около 5 килограммов амфетамина. Кроме этого, дилеры сбывали своим клиентам около 5 килограммов каннабиса и более 2 тысяч таблеток «Subutex».

Полицейские провели 24 одновременных санкционированных обыска по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. Удалены амфетамин, таблетки «Subutex», MDMA, метадон, «Тарен», каннабис, прекурсоры, лабораторное оборудование.

Примерная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам «черного» рынка составляет около 400 тысяч гривен.