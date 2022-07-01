В Николаеве за подкуп полицейского задержали гражданку рф

Николаевская областная прокуратура задержала гражданку россии по факту предоставления временно исполняющему обязанности начальника одного из отделов Нацполиции неправомерной выгоды в размере 2 тысяч долларов США.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По данным следствия, 43-летняя женщина предлагала деньги правоохранителю за не привлечение к уголовной ответственности за мошенничество.
Она задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Денежные средства изъяты.
«Задержанной готовится сообщение о подозрении и ходатайстве в суд об избрании ей меры пресечения. За подкуп должностного лица фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет», - добавили в сообщении.