В Николаеве за подкуп полицейского задержали гражданку рф

Николаевская областная прокуратура задержала гражданку россии по факту предоставления временно исполняющему обязанности начальника одного из отделов Нацполиции неправомерной выгоды в размере 2 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным следствия, 43-летняя женщина предлагала деньги правоохранителю за не привлечение к уголовной ответственности за мошенничество.

Она задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Денежные средства изъяты.