Суд арестовал корпоративные права и счета НГЗ российского олигарха Дерипаски

Суд арестовал корпоративные права и банковские счета «Николаевского глиноземного завода», принадлежащих фирмам «Гуардон Украина» и «Компания «Алюминий Украины».

Перечинский райсуд Закарпатской области принял такие решения еще 30 марта, а апелляционная инстанция подтвердил решение 31 мая, свидетельтвует информация в судебном реестре.

Деньги на счетах Николаевского глиноземного завода в «Ощадбанке», «Райффайзен Банке», «МР Банке» арестованы частично – предприятие может их использовать для выплаты зарплат своим работникам и для оплаты обязательных платежей в бюджет.

Аресты наложены в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов, легализации незаконных доходов и растрате имущества в особо крупных размерах менеджментом завода. Досудебное расследование проводит Бюро экономической безопасности, оно начато в 2021 году.

Следствие предполагает, что НГЗ провел фиктивные закупки услуг и работ у ряда фирм, что стало основанием для возмещения НДС на более чем 20 миллионов гривен.

Также следователи считают, что НГЗ безосновательно заявил о возмещении почти 30 миллионов гривен после предоставления услуг по переработке давальческого сырья (бокситов).

Кроме того, с целью маскировки незаконных средств, НГЗ якобы провел финансовые операции еще на 4,2 миллиона гривен.

Напомним, что российский олигарх Олег Дерипаска является конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод», о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юрлиц Украины.

Он также заявлял, что война против Украины пройдет за счет россиян: «Это реальный кризис». Позже Дерипаска прогнозировал, что Россию ждет жесточайший кризис минимум на три года из-за событий на Украине.

Также из-за проблем, которые принесла развязанная Путиным война, российский олигарх Дерипаска приостановил работу НГЗ.

НГЗ не включили в список на конфискацию активов россиян – в НАПК считают, что его не получится быстро национализировать.