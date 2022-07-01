Браконьер ловил карасей во время запрета - сумма ущерба почти на ₴ 89 тысяч

В четверг, 30 июня, во время рыбоохранного рейда разоблачено грубое нарушение правил рыболовства.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

Инцидент произошел в акватории реки Южный Буг, возле села Белоусовка, Николаевской области.

Установлено, что злоумышленник ловил рыбу запрещенным орудием – двумя сетями. Таким образом, нарушителю удалось добыть 13 килограмм серебристого карася (56 единиц).

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет – 88 536 гривен.

«Незаконно добытые водные биоресурсы и запрещенные орудия лова изъяты до решения суда. На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по признаку части 4 статьи 85 КУоАП», - сказано в сообщении.

В этот же день государственными инспекторами проведен рейд по побережью Черного моря. Было обнаружено и изъято 8 ятерей и 1 сетку.