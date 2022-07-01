В Киеве изъяли российское стекло на ₴9,5 миллионов – его планируют отдать на восстановление Ирпеня и Бучи

В Киеве следователи Нацполиции изъяли стекло производства россии более чем на 9,5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

Полиция установила, что на территории складских помещений в Киеве хранится продукция предприятия, зарегистрированного на территории Российской Федерации.

В ходе обыска изъято более 46 тысяч кв.м товара из стекла производства России, два грузовика с полуприцепами, принадлежащих предприятию, зарегистрированным в Беларуси. Решается вопрос о наложении ареста и передаче указанного имущества в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Предварительно планируется, что изъятые стекла будут использованы для восстановления населенных пунктов, пострадавших от нападения российской армии, в частности речь идет об Ирпене и Буче.