Журналисткам «Украинской правды» присылают угрозы из-за их расследования об экс-омбудсмене Денисовой

Главная редактор «Украинской правды» Севгиль Мусаева и корреспондентка издания Соня Лукашова получили телефонные звонки и сообщения с угрозами после того, как издание опубликовало расследование об увольнении омбудсмена Людмилы Денисовой.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Комитет защиты журналистов (CPJ) призывает украинские власти быстро и тщательно расследовать эти угрозы.

- Украинские власти должны предпринять все возможные шаги для обеспечения безопасности и благополучия журналистов Севгиль Мусаевой и Сони Лукашовой. Их работа – это служба украинской общественности, и они не должны сталкиваться с угрозами из-за своих репортажей, - сказала координатор программ CPJ в Европе и Центральной Азии Гульноза Саид. - Власти должны провести быстрое и эффективное расследование угроз в адрес журналисток и привлечь виновных к ответственности. У Украины уже тяжелая история безнаказанности в преступлениях против журналистов.

Расследование «Украинской правды» от 27 июня, написанное Лукашовой, освещало дело омбудсмена Людмилы Денисовой, уволенной за вероятное преувеличение сообщений о военных преступлениях на территориях под российской оккупацией.

По словам Мусаевой, после публикации расследования она и Лукашова начали получать угрозы по телефону и через социальные сети. В одном из сообщений, полученных Мусаевым, говорилось: «Севгиль, у меня такое чувство, что тебе перережут горло. Я не знаю, кто и когда – но беги».

Она сообщила, что большинство угроз пришло от анонимов, но добавила, что в некоторых аккаунтах были указаны имена пользователей. Имена Мусаевой и Лукашовой оказались в базе Миротворца, который опубликовал их личную информацию и обвинил в использовании так называемой журналистской деятельности для поддержки россии.