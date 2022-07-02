На Виннитчине задержали пограничника, требовавшего $10 тысяч за незаконное пересечение границы с Украиной

В Винницкой области задержали пограничника, который потребовал 10 тысяч долларов за незаконный выезд из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«Пограничник требовал у гражданина призывного возраста, которому на период действия в Украине правового режима военного положения выезд за пределы страны запрещен, 10 тысяч долларов за беспрепятственное пересечение государственной границы», - говорится в сообщении.

Пограничника задержали при получении 5 тысяч долларов.

При процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан военнослужащий Могилев-Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Напомним, с 24 февраля украинские пограничники поймали 3,5 тысячи нарушителей границы.