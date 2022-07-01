В Николаеве поймали аферистов, которые продавали несуществующее жилье

В Николаеве полицейские задержали группу аферистов, которые выманивали деньги у покупателей жилья под предлогом внесения залога.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В группу мошенников входили три жителя Николаева – двое мужчин 33-х и 42-х лет и 44 – летняя женщина, которая была организатором схемы незаконного обогащения.

Долгое время организованная группа под предлогом продажи жилья граждан брали денежные средства в качестве задатка под будущее приобретение недвижимости после чего исчезали с «поля зрения» пострадавших. Суммы задатка варьировались до нескольких тысяч долларов.

30 июня следователи за процессуального руководства прокуратуры всем трем фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины, а именно завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное организованной группой.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

В ходе санкционированных обысков по местам жительства злоумышленников были обнаружены и изъяты документы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, которые они использовали в своей преступной деятельности.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступной деятельности данной группы. Продолжаются следственные действия.