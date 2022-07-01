С начала полномасштабной войны СБУ предотвратила более тысячи хакерских атак против стратегически важных объектов

С начала полномасштабного вторжения россии СБУ нейтрализовала более тысячи хакерских атак против ИТ-систем стратегически важных объектов Украины. В частности, среди последних спецопераций — в Киеве киберспециалисты Службы безопасности обезвредили группировку, которая сбывала данные об оборонных предприятиях и спецучреждениях сферы связи и защиты информации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме того, сообщается, что в столице нейтрализована российская агентура, разведывавшая оборонительные позиции ВСУ и Теробороны, а также общественно-политическую обстановку в столице и области.

В Донецкой области задержан корректировщик ракетных обстрелов. В частности, злоумышленник собирал координаты движения техники и дислокации подразделений украинских защитников в районе Бахмута.

Также, по материалам СБУ, сообщено о подозрении одному из пропагандистов незаконного вооруженного формирования «ДНР».

А в Винницкой области СБУ нейтрализовала две преступные группировки, организовавшие нелегальную переправку за границу украинцев призывного возраста.