В Киевской области нарушителя комендантского часа ранили в ногу – оказалось, что он находится в розыске за кражу

В Броварах мужчина получил огнестрельные ранения при попытке бегства от бойцов территориальной обороны, которые ночью патрулировали улицы города, когда действовал комендантский час. Потерпевший был госпитализирован, а в отношении стрелка было начато уголовное производство.
Об этом сообщают "Подробности".
Инцидент произошел в центре города на бульваре Независимости в ночь на 1 июля.
Как рассказали в Броварском районном управлении полиции, представители одного из добровольческих формирований территориальной общины во время патрулирования заметили компанию, которая распивала спиртные напитки в общественном месте во время комендантского часа.
Бойцы стали проверять документы у нарушителей, и в этот момент один из мужчин бросился наутек. На требования остановиться он не реагировал.
Тогда боец ДФТО открыл огонь из автомата Калашникова в сторону беглеца и попал в ногу.
На место происшествия вызвали "скорую" и полицию. Медики увезли раненого в больницу в реанимацию.
Как рассказал исполняющий обязанности заместителя директора по медицинской части хирургического профиля "Броварской БКЛ" Владимир Андриец, 34-летний пациент с огнестрельным ранением получил переломы бедра и голени. Врачи оценивают состояние потерпевшего как средней тяжести.
Как выяснилось, убегавший от патруля мужчина находился в розыске за кражу, проинформировали правоохранители.
Боец терробороны, стрелявший в нарушителя, был объявлен о подозрении "в оконченном покушении на умышленное убийство с превышением мер по задержанию личности".
"Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 118 УК Украины", - добавили в райуправлении полиции.