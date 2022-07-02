В Киевской области нарушителя комендантского часа ранили в ногу – оказалось, что он находится в розыске за кражу

В Броварах мужчина получил огнестрельные ранения при попытке бегства от бойцов территориальной обороны, которые ночью патрулировали улицы города, когда действовал комендантский час. Потерпевший был госпитализирован, а в отношении стрелка было начато уголовное производство.

Об этом сообщают "Подробности".

Инцидент произошел в центре города на бульваре Независимости в ночь на 1 июля.

Как рассказали в Броварском районном управлении полиции, представители одного из добровольческих формирований территориальной общины во время патрулирования заметили компанию, которая распивала спиртные напитки в общественном месте во время комендантского часа.

Бойцы стали проверять документы у нарушителей, и в этот момент один из мужчин бросился наутек. На требования остановиться он не реагировал.

Тогда боец ДФТО открыл огонь из автомата Калашникова в сторону беглеца и попал в ногу.

На место происшествия вызвали "скорую" и полицию. Медики увезли раненого в больницу в реанимацию.

Как рассказал исполняющий обязанности заместителя директора по медицинской части хирургического профиля "Броварской БКЛ" Владимир Андриец, 34-летний пациент с огнестрельным ранением получил переломы бедра и голени. Врачи оценивают состояние потерпевшего как средней тяжести.

Как выяснилось, убегавший от патруля мужчина находился в розыске за кражу, проинформировали правоохранители.

Боец терробороны, стрелявший в нарушителя, был объявлен о подозрении "в оконченном покушении на умышленное убийство с превышением мер по задержанию личности".