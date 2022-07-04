В США произошло резонансное убийство афроамериканца – полицейские расстреляли его 60 выстрелами

В США расследуют убийство полицейскими 25-летнего афроамериканца Джейланда Уокера, водителя службы доставки.

Об этом сообщает «The Washington Post».

По словам властей, полиция попыталась остановить Уокера за нарушение правил дорожного движения. Полицейское управление Акрона заявило, что во время преследования Уокер выстрелил из пистолета – это утверждение семья мужчины опровергла. По словам властей, когда Уокер продолжал уезжать от полиции, он выпрыгнул из своей машины, и полицейские продолжили преследовать его. Непонятно, почему Уокер сбежал от полиции, поскольку у него не было судимостей.

«Действия подозреваемого заставили офицеров понять, что он представляет для них смертельную угрозу», - говорится в сообщении полиции. - «В ответ на эту угрозу полицейские выстрелили из огнестрельного оружия, ранив подозреваемого».

Записи вскрытия показывают, что восемь офицеров выпустили более 90 пуль по Уокеру, из которых более 60 попали в его тело. По данным полиции Акрона, восемь офицеров, причастных к стрельбе, были отправлены в оплачиваемый административный отпуск до завершения расследования. По данным полиции, из салона автомобиля Уокера было изъято оружие.

Убийство вызвало протесты и призывы к ответственности со стороны семьи Уокера и горожан, недовольных третьей стрельбой со смертельным исходом со стороны полиции в Акроне с конца декабря. Протестующие собрались возле офиса полицейского управления Акрона в четверг и перекрыли движение, требуя «Справедливости для Джейленда». Его семья сказала, что Уокер был милым человеком, который никогда не доставлял неприятностей.

За последний год в США полиция застрелила более 1040 человек. Хотя половина этих людей были белыми, чернокожих американцев расстреливают непропорционально часто. Они составляют менее 13 процентов населения США, но их убивает полиция более чем в два раза чаще, чем белых. Латиноамериканцы также убиваются полицией в непропорционально больших количествах.