Экс-командиру украинской подводной лодки, перешедшему на сторону рф в 2014 году, сообщили о подозрении в госизмене

Бывшему командиру подводной лодки «Запорожье» военно-морских сил ВСУ заочно сообщили о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и ГБР.

По данным следствия, в мае 2014 капитан 1 ранга во время временной оккупации рф территории Крыма перешел на сторону врага. Командир сдал единственную украинскую субмарину без боя, отказавшись выводить подлодку «Запорожье» на материковую территорию Украины.

Отметим, что командиром подлодки «Запорожье» был Роберт Шагеев.

После этого, в мае 2015 года бывшему офицеру было доложено о подозрении в дезертирстве (части 1 статьи 408 Уголовного кодекса Украины).

Роберт Шагеев

«Изменив присяге он присягнул вс рф и продолжил службу в русском черноморском флоте», - добавили в ГБР.

Сейчас он служит в должности заместителя командира 4 отдельной бригады подводных лодок Черноморского Флота рф и воюет против Украины.

«Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили предателю о подозрении в государственной измене (част 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Украины)», - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, что ранее на Николаевщине СБУ задержала трех вражеских агентов, которые собирали разведданные и вербовали других граждан.