ГБР задержало вооруженную группировку, которая похитила из столичного отделения Госспецвязи украшения и наличку на ₴90 миллионов

ГБР разоблачило преступную группировку, которая, воспользовавшись военным временем, ограбила одно из киевских отделений Госспецсвязи на 90 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Группа лиц, в том числе бывшие правоохранители, в начале марта текущего года, воспользовавшись военным положением и обстрелами прилегающей к отделению территории, проникла в помещение Государственного предприятия специальной связи и похитила из почтовых отправлений ювелирные изделия из золота и серебра, а также наличные деньги общую сумму около 90 миллионов гривен.

Следствие установило всех участников преступной организации. В настоящее время три человека задержаны.

Сотрудники ГБР провели обыски по месту жительства фигурантов и лиц, также могут быть причастны к краже. В ходе следственных действий у фигурантов обнаружены и изъяты наличные, около 8 килограммов ювелирных изделий из золота и серебра (серьги, кольца, цепочки, кольца, подвески и др.), несколько единиц огнестрельного оружия с боевыми патронами к нему без разрешительных документов, а также осколочно-фугасные снаряды для тяжелой техники.

Задержанные подозреваются в тайном похищении чужого имущества (кража) в крупных размерах, сопряженном с проникновением в другое помещение, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (часть 4 статьи 185 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляет Главное оперативное управление ГБР. Процессуальное руководство – Киевская городская прокуратура.