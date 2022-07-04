Разведчика «ДНР» приговорили к 15 годам лишения свободы

Уроженца Одесской области осудили за участие в террористической организации (части 1 статьи 258-3 Уголовного Кодекса Украины). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Мужчина в 2014 году вступил в военизированную группу «Разведывательное Управление ДНР» на должность старшего разведчика под позывным «Ахмадом».
«Он оказывал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции», - добавили в сообщении.
Осужденный участвовал в вооруженном противостоянии в Донецком аэропорту и нес службу на блокпостах, расположенных вблизи временно оккупированного Донецка и Шахтерска.
Отмечается, что начало срока отбывания наказания осужденному будут исчислять с даты задержания и реального исполнения наказания.
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