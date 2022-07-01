В Киеве задержали помощника народного депутата, работавшего на российские спецслужбы

СБУ задержала помощника-консультанта народного депутата Украины. Будучи русским агентом, он осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

Об этом сообщает СБУ.

Чиновник находился на агентурной связи у заместителя начальника 9 управления Департамента оперативной информации 5 службы ФСБ Дмитрия Зубарева.

«В июне или июле 2017 года вы встретились опять. Он сказал мне, что является действующим сотрудником ФСБ и я подписал согласие о сотрудничество на негласной основе. Он сказал мне, что мой позывной «Атлант», - сказал задержанный.

Дмитрий Зубарев

Своему русскому куратору предатель передавал разведданные по разным направлениям. В частности, о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.

«Я передавал 1-2 раза в неделю актуальную информацию по его запросу. В основном это была политика. Особенно интересовали все годы операции на Донбассе и перспективы Украины на Донбассе. Я передавал информацию, которая поступала на почту Рады. Это аппараты РНБО и в основном с МИДа», - добавил он.

За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал от российских спецслужб в размере от 1,5 до 4 тысячи долларов. «Вознаграждение» возрастало в зависимости от уровня сложности задач и сроков их выполнения.

«В 2019 году мне начали платить по 4 тысячи долларов в месяц, что и по сегодняшний день», - сказал агент.

Юрий Водолазкий Установлено, что чиновник был завербован кадровым сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента на «связь» своему руководителю.

Не раз предатель встречался со своими кураторами на территории третьих стран, где получал задания и деньги.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время досудебное расследование окончено, материалы переданы в суд.