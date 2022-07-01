Украинские чиновники и их родственники пытались вывезти через границу более $5 миллионов, полученные незаконно, – НАПК

По результатам мониторинга выявлены факты перемещения через государственную границу около 5 миллионов долларов США и 100 тысячи евро публичными служащими и членами их семей, не имевших законных источников получения указанных активов. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

В результате изучения материалов, полученных в ходе мониторинга образа жизни, органы досудебного расследования начали три уголовных производства по статьям 368-5 («Незаконное обогащение») и 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем») Уголовного кодекса Украины.

В НАПК отметили, что после получения информации о крупных суммах наличных, которые оказываются на границе, Агентство проверяет, являются ли владельцы средств чиновниками и членами их семей. Если подтверждается факт, что именно должностное лицо пытается вывезти незаконно полученные наличные деньги, то НАПК начинает мониторинг образа жизни. Его цель – установить, соответствует ли уровень жизни публичного служащего имеющимся у него и членам семьи имуществу и полученным им доходам согласно декларации.

Напомним, как на Закарпатье таможенники «закрыли глаза», когда жена бывшего нардепа хотела вывезти в Венгрию $30 миллионов в чемоданах – ГБР открыло производство.