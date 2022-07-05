Пара, которая публично занималась сексом на пляже в Одессе, пошла на сделку и отделалась годом условного срока

Суд утвердил соглашение о признании виновности для мужчины и девушки, которые публично занимались сексом на одесском пляже, назначив им по году испытательного срока.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Киевского райсуда Одессы.

Как известно, в Сети распространилось видео, как мужчина и девушка занимались оральным сексом в заведении на берегу моря. Действия парочки на публике начали активно в Сети. Героям видеоролика выдали повестки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Позже полицейские вручили иностранцу и девушке подозрения в совершении правонарушения по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса («Хулиганство»).

Стоит отметить, что мужчина – гражданин беларуси, женат, имеет двух несовершеннолетних детей. Девушка – не жената. Оба зарегистрированы как физические лица-предприниматели.

Согласно тексту приговора, у Дианы Л. 11 июня «возник умысел, направленный на хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся исключительным цинизмом, совершенное группой лиц», поэтому с 12:45 до 12:55 она орально удовлетворяла Валерия С. Потом она сняла с себя одежду и примерно до 13:20 продолжала заниматься с ним сексом.

22 июня фигуранты заключили с прокурором соглашение о признании виновности. Стороны договорились и мере наказания: для Валерия С. – полтора года лишения свободы, для Дианы Л. – один год. При этом оба освобождаются от тюрьмы с испытательным сроком на один год.

Напомним, как в июне офицер николаевской полиции занялся публичным сексом с подчиненной в бассейне.