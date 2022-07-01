На Николаевщине уголовник во время застолья до смерти избил знакомую – его задержали

В Первомайске полицейские задержали мужчину за избиение до смерти знакомой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполциии в Николаевской области.

4 июля в райотдел полиции поступило сообщение от прохожего о том, что на улице обнаружили тело умершей женщины со следами побоев.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, оперуполномоченные, криминалист и эксперт.

Во время проведения первоочередных розыскных мероприятий оперативники криминального блока установили личность умершей, ею оказалась 45-летняя местная жительница, которая при жизни злоупотребляла спиртными напитками.

Полицейские выяснили, что женщина накануне отдыхала в компании своих знакомых. Во время застолья между ней и знакомым возникла ссора. В ходе конфликта мужчина несколько раз ударил ее руками и ногами по туловищу, после чего ушел.

Оперативники установили личность злоумышленника, а в течение нескольких часов и его местонахождение. Им оказался 39-летний мужчина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть потерпевшей наступила в результате полученных ею телесных повреждений.

5 июля при процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В ближайшее время в суде будут избирать подозреваемому меру пресечения. Следственные действия продолжаются.