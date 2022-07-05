На Николаевщине у двоих мужчин изъяли 1,2 килограмма каннабиса и кусты конопли

В понедельник, 4 июля, следователи провели санкционированные обыски у двух жителей Первомайского района, в ходе которого обнаружили запрещенные наркотические вещества.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Во время обыска у 38-летнего жителя райцентра полицейские обнаружили и изъяли 700 граммов измельченного каннабиса и растения конопли. Мужчина выращивал растения в горшках и тщательно ухаживал, используя специальные удобрения для улучшения их роста.

В то же время, у 27-летнего жителя района правоохранители изъяли около 500 граммов каннабиса, которые, по его словам, он хранил для собственного употребления.

В настоящее время по обоим фактам следователи проводят досудебные расследования уголовных производств, начатых по статьи 310 Уголовного Кодекса Украины («Посев или выращивание конопли») и статьи 309 Уголовного Кодекса Украины («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»).

Санкции статей предусматривают наказание посредством ограничения свободы до пяти лет и лишения свободы до семи лет.

Напомним, как жителя Николаевщины задержали на улице с чемоданом каннабиса на ₴3 миллиона.