Прокуратура через суд требует вернуть ₴14 миллионов гривен, которые УЖКХ Первомайска заплатило «за реконструкцию очистных»

Николаевская областная прокуратура требует признать недействительной процедуру закупки и вернуть в бюджет Первомайска 14 миллионов гривен, выплаченных в рамках договора на реконструкцию очистных сооружений.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре напомнили, что в 2019 году Первомайским городским советом была проведена закупка услуг по реконструкции очистных сооружений канализации в городе и с победителем заключен соответствующий договор.

«Указанная процедура проведена с нарушением требований законодательства о публичных закупках в части избрания победителя и при отсутствии бюджетных средств на финансирование заключенного договора. Как следствие, город областного подчинения до сих пор имеет аварийную систему водоотвода. В целях защиты интересов государства Первомайская окружная прокуратура Николаевской области подала в суд исковое заявление о признании процедуры торгов и договора подряда недействительными и возврате государству средств в сумме 14 млн грн», - говорится в сообщении.

Согласно информации сервиса Prozorro, заказчиком работ выступало управление жилищно-коммунального хозяйства Первомайского городского совета, которое 23 декабря 2019 года заключило договор с ООО «Энергосберегающие технологии» на сумму в 24 миллиона 996 тысяч гривен. Эта цена оказалась ниже, чем у двух других претендентов.

Из почти 24 миллионов областной субвенции 15,3 миллиона гривен, согласно договору, были заложены на 2019 год, до конца которого оставалась неделя. А почти 9,7 миллионов – финансирование на 2020 год.

Однако в мае 2021 года сторона подписала акт приема-передачи имущества, согласно которому ООО «Энергосберегающие технологии» передали управлению ЖКХ Первомайского городского совета установку перед очисткой сточных вод по типу ИНР 100 стоимостью 14,238 миллионов гривен. После чего договор был закрыт, а работы признаны завершенными.

В январе 2022 года управление Южного офиса Госаудитслужбы в Николаевской области провело проверку и выявило нарушения в проведении торгов. Тогда управление ЖКХ дало ответ, что учтет замечания, проведет обучение ответственных лиц и примет меры дисциплинарно-воспитательного характера.

Компания «Энергосберегающие технологии» была основана 20 февраля 2002 года. Собственниками являются Андрей Торубара (70%) и Ольга Торубара (30%). Директор – Евгений Юхновский.

Как известно, очистные ссоружения в Первомайске находятся в аварийном состоянии. Местные власти отмечают, что сооружения работают неэффективно и не обеспечивают должной очистки сточных вод, в результате чего загрязненные стоки сбрасываются в реку Южный Буг, что в свою очередь приводит к ее загрязнению.