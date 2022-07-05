На Днепропетровщине мужчина пытался сжечь полицейского «коктейлем Молотова»

В Каменском местный житель в ответ на замечания бросил в сторону полицейского «коктейль Молотова». Сотрудник полиции получил легкие повреждения ног.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Преступление произошло вечером 3 июля, когда 33-летний полицейский возвращался домой. Во дворе дома к нему подошел местный житель и начал нецензурно ругаться. Полицейский сделал ему замечание, на что мужчина выбежал с «коктейлем Молотова».

Полицейский сразу позвонил по телефону на линию «102» и попытался успокоить нападающего. Однако подозреваемый не отреагировал на обращение и бросил в него бутылку с «коктейлем».

Прибывшие по вызову полицейский и работники сектора реагирования патрульной полиции задержали нападающего. Его личность установили – им оказался 37-летний неоднократно судимый местный житель.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статье 348 («Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего») Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.