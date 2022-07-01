В россии погиб уже пятый топ-менеджер, связанный c «Газпромом»

В одном из домов в элитном коттеджном поселке «Морские террасы» под Санкт-Петербургом обнаружен мертвым 61-летний Юрий Воронов, глава компании-подрядчика «Газпрома» — «Астра-Шиппинг».

Как сообщает издание 47news, тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в бассейне.

«Рядом нашли травматический пистолет Grand Power. На дне валялись несколько стреляных гильз», — говорится в публикации.

Тело нашли 4 июля около двух часов дня. Судмедэксперты считают, что выстрел был произведен в упор в период с полуночи до пяти утра. Судя по просмотренным полицией записям видеонаблюдения, с 1 июля в дом никто не входил и не выходил из него. Все обстоятельства гибели бизнесмена устанавливаются.

Супруга погибшего рассказала, что муж уехал за город 1 июля, до этого примерно две недели много пил. Она допустила, что Воронов стал употреблять алкоголь из-за того, что потерял большие деньги во время конфликта с партнерами и контрагентами, которые «вели себя недобропорядочно».

Напомним, что это уже пятая по счету смерть крупного бизнесмена из энергетической отрасли РФ.

30 января в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главы транспортной службы «Газпром Инвест». Тело погибшего лежало в ванной комнате. Следствие пришло к выводу, что причиной смерти стало самоубийство, так как в доме обнаружили предсмертную записку, в которой Шульман объяснил, что больше не мог терпеть боли в сломанной ноге.

25 февраля в том же поселке нашли повешенным в гараже заместителя генерального директора Единого расчетного центра «Газпрома» (казначейства компании) по корпоративной безопасности 61-летнего Александра Тюлякова

18 апреля в Москве в доме на Университетском проспекте нашли убитой семью бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. Следствие решило, что мотивы убийства бытовые: 51-летний Аваев застрелил свою 47-летнюю супругу Елену и 13-летнюю дочь Марию из пистолета, а затем совершил самоубийство. Оружие нашли в руках погибшего.

21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени: он якобы убил топором жену и дочь, а потом повесился в саду. Протасеня был топ-менеджером крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа «Новатэк». Сын миллионера Федор вскоре сообщил журналистам, что его отец не мог убить свою семью и все это — инсценировка.



Ранее сообщалось о том, что в подразделение Вооруженных сил Украины легион «Свобода Росії» вступил бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев. До марта 2022 уроженец Ахтырки Игорь Волобуев был вице-президентом Газпромбанка, а перед этим много лет руководил пресс-службой Газпрома. Ранее он рассказал свою историю войны, в частности рассказав о том, почему оставил высокую должность в России.