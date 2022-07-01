В россии погиб уже пятый топ-менеджер, связанный c «Газпромом»

В одном из домов в элитном коттеджном поселке «Морские террасы» под Санкт-Петербургом обнаружен мертвым 61-летний Юрий Воронов, глава компании-подрядчика «Газпрома» — «Астра-Шиппинг».
Как сообщает издание 47news, тело мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в бассейне.
«Рядом нашли травматический пистолет Grand Power. На дне валялись несколько стреляных гильз», — говорится в публикации.
Тело нашли 4 июля около двух часов дня. Судмедэксперты считают, что выстрел был произведен в упор в период с полуночи до пяти утра. Судя по просмотренным полицией записям видеонаблюдения, с 1 июля в дом никто не входил и не выходил из него. Все обстоятельства гибели бизнесмена устанавливаются.
Супруга погибшего рассказала, что муж уехал за город 1 июля, до этого примерно две недели много пил. Она допустила, что Воронов стал употреблять алкоголь из-за того, что потерял большие деньги во время конфликта с партнерами и контрагентами, которые «вели себя недобропорядочно».
Напомним, что это уже пятая по счету смерть крупного бизнесмена из энергетической отрасли РФ.
Ранее сообщалось о том, что в подразделение Вооруженных сил Украины легион «Свобода Росії» вступил бывший вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев. До марта 2022 уроженец Ахтырки Игорь Волобуев был вице-президентом Газпромбанка, а перед этим много лет руководил пресс-службой Газпрома. Ранее он рассказал свою историю войны, в частности рассказав о том, почему оставил высокую должность в России.