В Днепре военнослужащий застрелил собаку – его личность установили и задержат

В Днепре на АЗС военнослужащий застрелил собаку, у которой были щенки. Его задержат и передадут военной службе правопорядка.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Попросил полицейских разобраться с расстрелом собак на заправке в Днепре. Они разобрались. Убийцей собаки с щенками оказался военный… Сейчас он на полпути в Бахмут. Его задержат и передадут военной службе правопорядка. Она определит, как быть с этим обидчиком животных», - написал председатель ОВА.

«По-моему, это поступок недостойный звания военного. У нас – война. Мы сражаемся за человеческие ценности. Мы стоим против бесчеловечной жестокости, против дикости. Мы сражаемся за то, чтобы в нашей стране, в нашей области было безопасно. Всем! Война не дает права ни военному, ни гражданскому убивать просто так… Уничтожать надо врага, а не беспомощных перед оружием животных. Нет слов… Военный должен понести наказание за свой «невоенный» поступок», - резюмировал Резниченко.

Напомним, на Буковине 18-летний парень во время отдыха с друзьями убил павлина ради забавы, сняв это на камеру. Полиция установила личность живодера и возбудила уголовное дело.