У заместителя председателя Харьковского облсовета нашли российский паспорт – ГБР требует устранить его от должности

ГБР инициировало отстранение от должности заместителя председателя Харьковского областного совета из-за того, что у него нашли российский паспорт.

Об этом сообщается на сайте бюро.

Указано, что у чиновника нашли паспорт гражданина россии, полученный им в 2014 году в Севастополе, водительское удостоверение и налоговый номер, который нужен, в частности, для уплаты налогов в россии.

ГБР уже обратилось в Харьковский облсовет с целью отстранения чиновника от должности, поскольку человек такого ранга имеет доступ к информации, связанной с обороной Харьковской области и другой, в частности, тайной информации.

Известно, что вопрос его устранения областной совет планирует рассмотреть в ближайшее время.

Хотя в ГБР не указывают, о ком именно из заместителей идет речь, однако еще до полномасштабного российского вторжения народная депутат Ирина Фриз заявила о наличии гражданства РФ у заместителя председателя Харьковского облсовета Богдана Мальованого, избранного от ОПЗЖ. Сам Мальованый это отрицал.

На основании этого заявления 15 февраля председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко обратилась в СБУ с просьбой проверить информацию о двойном гражданстве Рисованного, хотя на очередной тогда сессии облсовета не хватило голосов, чтобы рассмотреть вопрос о временном отстранении Мальованого от должности.

Несколько дней назад Егорова-Луценко согласилась, что СБУ не получила доказательств информации о двойном гражданстве Рисованного, и заверила, что ее заместитель не имеет доступа к секретной информации и участия в совещаниях, связанных с военными вопросами, не принимает.