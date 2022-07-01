В Одесской области полицейские провели масштабную спецоперацию и установили 56 человек, причастных к торговле наркотиками

Полицейские провели в Одесской области 117 обысков и установили 56 человек, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. У фигурантов изъято около 45 кг наркотических веществ, 250 кг прекурсоров, более 150 тысяч наркосодержащих таблеток и оружие.

Об этом сообщает МВД.

Мероприятия, направленные на предотвращение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в Одесской области проходили при поддержке Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины. Участие в них приняли оперативники местного управления по борьбе с наркопреступностью с привлечением полицейских Одесской области – оперативников, следователей, кинологов и бойцов спецподразделений КОРД, ТОР и БПОН. В общей сложности было задействовано более 150 правоохранителей.

В общей сложности полицейские изъяли почти 45 кг запрещенных веществ – героин, гашиш, метадон, псилоцибиновые грибы, амфетамин, «Альфа-PVP», экстази и каннабис. Также изъято более 250 кг прекурсоров, более 150 тысяч наркосодержащих таблеток, девять единиц оружия, более полутысячи патронов и шесть автомобилей, которые использовали злоумышленники в своей преступной деятельности.

Стоимость изъятых наркотических средств по информации отдела коммуникации ГУНП в Одесской области составляет около 10 миллионов гривен.

Кроме того, полицейские разоблачили группу лиц, занимавшихся незаконным сбытом каннабиса на территории трех областей. Лидер группировки и поставщик задержан в процессуальном порядке.

Еще одна наркогруппировка, разоблаченная полицейскими, специализировалась на изготовлении и сбыте «Альфа-PVP». Его участники, четверо местных жителей, производили психотропы на территории заброшенного винодельческого завода, а сбывали оптовыми партиями на территории всей страны.

Также прекратили правоохранители деятельность группы лиц, которые организовывали в регионе нарковечера. Вход на закрытую меру разрешался исключительно ограниченному кругу лиц только по индивидуальным приглашениям. У посетителей, кроме наркотиков и психотропов, изъято автоматическое оружие с патронами.

В настоящее время 8 человек задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, им всем сообщено о подозрении. Еще в отношении 48 человек процессуальные решения будут приняты после поступления результатов экспертных исследований изъятых вещественных доказательств.

Полицейские Одесщины продолжают следственные действия по документированию преступной деятельности фигурантов и сбору доказательной базы для привлечения их к ответственности.