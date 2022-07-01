Бразилия выдала Италии босса мощнейшей мафиозной группировки Ндрангета

Бразилия выдала Италии Рокко Морабито – босса мафии Ндрангета.

Об этом со ссылкой на ANSA сообщает Liga.net.

Самолет с Морабито приземлился в среду рано утром, 6 июля, в римском аэропорту Чампино после экстрадиции из Бразилии. Он считается одним из крупнейших в мире торговцев наркотиками и приговорен к 30 годам тюрьмы.

Морабито вместе с сообщником Винченцо Паскино задержала федеральная полиция Бразилии в мае 2021 года. Это удалось сделать в ходе спецоперации при поддержке полиции Италии, Федерального бюро расследований США и американского Управления по борьбе с наркотиками.

«Ндрангету» называют мощнейшей мафиозной группировкой не только в Италии, но и в мире. Клан постепенно нарастил влияние после того, как крупный судебный процесс в 1980-х годах нанес удар по сицилийскому клану Cosa Nostra.

Прокуроры считают, что клан контролирует большую часть контрабанды кокаина в Европу, а частью организации могут быть около 150 семей и около 6 тысяч подельников только в регионе Калабрия.

В ноябре суд в Риме вынес первые приговоры в самом большом за последние 30 лет судебном процессе против мафии, 70 из них – обвинительные. Шесть из осужденных получили максимальные сроки, о которых просили прокуроры – 20 лет лишения свободы. Всего перед судом предстали 355 членов клана «Ндрангета».