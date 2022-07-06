В распоряжение ВСУ передали вертолет и самолет, изъятые у кума путина Медведчука

В распоряжение ВСУ передали вертолет и самолет, которыми пользовалась семья народного депутата Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Судом наложен арест на вертолет и самолет. Расследуется уголовное производство по фактам злоупотребления властью, служебным положением и овладение имуществом. Пока техника изъята и передана в пользование Вооруженным Силам Украины.

Ранее был наложен арест на комплекс «Медвежья дубрава» и другие активы, конечным бенефициаром которых является супруга Медведчука Оксана Марченко.

Напомним, что 23 июня во Львове начался суд над Медведчуком , обвиняемым в государственной измене и хищении национальных ценностей.