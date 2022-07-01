СБУ разоблачила 10 компаний россиянина, которые срывали поставки в военные госпитали - убытки составляют почти 13 миллионов гривен

Правоохранители разоблачили медицинских поставщиков, которые намеренно срывали поставки в военные госпитали и учреждения здравоохранения. Владельцем компаний оказался гражданин россии.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, более 10 отечественных компаний, специализирующихся на поставках дорогостоящего медоборудования, за последний год системно срывали обязательства. Они не снабжали оборудование и не осуществляли его обслуживание так, как указано в договорах.

Выяснилось, что конечным бенефициаром этих компаний является гражданин россии. К преступной схеме также причастен менеджмент из граждан Украины.

Ущерб от такой противоправной деятельности составляет почти 13 миллионов гривен. В ходе обысков на предприятиях были обнаружены печати, носители информации и документы.

Россиянину заочно и руководителю одной из компаний сообщили о подозрении. Следственные действия продолжаются.