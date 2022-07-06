Полиция изъяла у жителя Николаевщины более 100 кустов конопли

В Николаевской области, на территории бывшего Березанского района полиция изъяла 108 кустов конопли у 52-летнего мужчины.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Полицейские при отработке сигнала обнаружили, что в одном из сел местный житель на приусадебном участке выращивает коноплю. Наркосодержащие растения мужчина высадил среди других культур в своем огороде.

Все наркорастения полицейские изъяли и направили на экспертизу. Проводится расследование уголовного производства, начатого по части 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины («Посев или выращивание снотворного мака или конопли»). После проведения соответствующих исследований будут приниматься дальнейшие процессуальные решения.