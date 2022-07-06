Генпрокурор Венедиктова подписала подозрение нардепу-предателю Ковалеву

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила о подозрении народному депутату Украины от партии «Слуга Народа» Алексею Ковалеву.

Об этом сообщает ГБР.

Сотрудники Государственного бюро расследований в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении народного депутата Украины, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

«В ходе расследования установлено, что в начале июля этого года Алексей Ковалев занял должность заместителя председателя в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора «правительстве Херсонской области», – говорится в сообщении.

Также народный депутат 8 июня 2022 года на своей странице в социальной сети разместил публикацию о якобы интеграции в страну-агрессор части Украины с целью влияния на общественность и манипуляцию сознания.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 111 («Государственная измена в условиях военного положения»), ч. 1 ст. 111-1 УК Украины ( «П особничество государству-агрессору » ), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, за конфискацию имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Как известно, 22 июня стало известно, что в Голой Пристани взорвали автомобиль Daewoo Lanos, который мог принадлежать Алексею Ковалеву. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил информацию о взрыве машины нардепа-изменника Алексея Ковалева в Херсонской области. Ковалев выжил.