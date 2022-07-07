Подлинники картин, уникальные иконы и исторические экспонаты: Оккупанты разграбили все музеи в Мариуполе

В Мариуполе российские оккупанты вывезли из городских музеев все ценные экспонаты. Также грабили нацисты во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Краеведческий и Художественный музеи остались без своих коллекций, являющихся культурным наследием города и региона. А сами учреждения уничтожили. Российские варвары украли подлинники картин Куинджи и Айвазовского, уникальные иконы и исторические экспонаты.

«Так же более 75 лет назад действовали нацисты. Грабили музеи и вывозили к себе. Рашисты уверенно повторяют их путь, но уже под другим флагом и лозунгом. Они вернули в наш дом «никогда снова». Наказание будет, а военных преступников ждет наказание. Мы все вернем в украинский Мариуполь!» – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в купанты вывезли по запчастям главный фонтан Мариуполя.