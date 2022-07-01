Во Львове разоблачили злоумышленников, которые зарабатывали миллионы на льготной растаможке автомобилей

Во Львовской области обезвредили преступную группировку, которая зарабатывала на ввозе в Украину импортных авто и их внеочередном оформлении. По этой схеме на территорию нашей страны въехало более 40 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Установлено, что в состав группировки входили чиновники Львовской таможни, три брокера и гражданин одной из стран ЕС.

За сумму от 500 до 1000 долларов США дельцы гарантировали создание «зеленого коридора» на перемещение авто из-за границы и подделывали документы для постановки автомобиля на учет без предварительного снятия с иностранной регистрации.

Следующим этапом было беспрепятственное таможенное оформление – эту услугу злоумышленники оказывали за 50-150 долларов США.

Во время обысков по местам нахождения злоумышленников стражи порядка обнаружили черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности и средства - 1,2 миллиона в гривневом эквиваленте, полученные преступным путем.

В настоящее время пяти участникам группировки сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом»), части 4 статьи 368-4 («Подкуп лица, оказывающего публичные услуги»), части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление влиянием»).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование в двух уголовных производствах для привлечения к ответственности других лиц, причастных к схеме.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ совместно со следователями полиции Львовщины при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.

Напомним, что самый дорогой автомобиль, который в Украину ввезли по «нулевой растаможке», стоил $221 тысячу.