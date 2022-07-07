Авиакомпания «МАУ» судится с Ираном, который в 2020 году сбил украинский пассажирский самолет

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) подала иск против Ирана из-за сбития пассажирского самолета рейса PS752.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Иск, поданный в суд в Онтарио (Канада), датирован январем 2022 года. В нем Иран и Корпус стражей исламской революции названы двумя ответчиками. Иск содержит требования компенсации от Ирана.

В январе 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Канада договорились о ряде шагов, чтобы обеспечить справедливость по делу о самолете Международных авиалиний Украины рейса PS752, сбившего Иран.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, был сбит в районе международного аэропорта в Тегеране сразу после взлета утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, четыре – Афганистана, по три – ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing ошибочно сбили иранские военные. В феврале 2021 года СМИ обнародовали аудиозапись, где человек, который источники узнают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было умышленным актом. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.