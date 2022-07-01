СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал ракетные удары по Николаеву

В среду, 6 июля, СБУ задержала жителя Николаева, который кроме разведки дислокации и перемещения подразделений ВСУ в регионе собирал разведданные по критической инфраструктуре и оборонным объектам в причерноморских районах.
Об этом сообщает СБУ и Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, задержанный был участником группировки, которая систематически собирала и сообщала через Телеграм-каналы представителям спецслужб рф информацию о местах дислокации блокпостов, местонахождении и перемещении военнослужащих и техники ВСУ.
Они также информировали о местонахождении государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и других объектов.
«По ним в дальнейшем наносили ракетные и артиллерийские удары вооруженные силы рф. О результатах обстрелов агенты сети также проинформировали своих российских кураторов», - сказано в сообщении.
В СБУ добавили, что речь идет об обстрелах, которые произошли в период с 26 по 30 июня.
Во время обысков правоохранители у агента обнаружили:
- взрывчатку,
- огнестрельное оружие и боеприпасы,
- русскую символику,
- мобильные телефоны с поличным,
- наркотические средства.
Еще неприятельский агент изучал общественно-политическую обстановку в регионе. О полученной информации он «докладывал» напрямую своим российским кураторам или через «связного». Им оказался местный житель, завербованный ФСБ, и с 2014 года находится на временно оккупированной территории Донбасса.
В настоящее время мужчина задержан и ему сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ (части 3 статьи 114-2).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также дополнительной квалификации других эпизодов его деятельности по части 2 статьи 111 (государственная измена).