СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал ракетные удары по Николаеву

В среду, 6 июля, СБУ задержала жителя Николаева, который кроме разведки дислокации и перемещения подразделений ВСУ в регионе собирал разведданные по критической инфраструктуре и оборонным объектам в причерноморских районах.

Об этом сообщает СБУ и Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, задержанный был участником группировки, которая систематически собирала и сообщала через Телеграм-каналы представителям спецслужб рф информацию о местах дислокации блокпостов, местонахождении и перемещении военнослужащих и техники ВСУ.

Они также информировали о местонахождении государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и других объектов.

«По ним в дальнейшем наносили ракетные и артиллерийские удары вооруженные силы рф. О результатах обстрелов агенты сети также проинформировали своих российских кураторов», - сказано в сообщении.

В СБУ добавили, что речь идет об обстрелах, которые произошли в период с 26 по 30 июня.

Во время обысков правоохранители у агента обнаружили:

- взрывчатку, - огнестрельное оружие и боеприпасы, - русскую символику, - мобильные телефоны с поличным, - наркотические средства.

Еще неприятельский агент изучал общественно-политическую обстановку в регионе. О полученной информации он «докладывал» напрямую своим российским кураторам или через «связного». Им оказался местный житель, завербованный ФСБ, и с 2014 года находится на временно оккупированной территории Донбасса.

Также установлена ​​личность жителя Одессы, которого вражеская агентура планировала привлечь к проведению взрывной деятельности на территории города.

В настоящее время мужчина задержан и ему сообщили о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении и расположении ВСУ (части 3 статьи 114-2).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, а также дополнительной квалификации других эпизодов его деятельности по части 2 статьи 111 (государственная измена).