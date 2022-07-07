В Нацполиции зарегистрировали почти 22 тысячи военных преступлений

С начала полномасштабной войны россии против Украины в Национальной полиции зарегистрировали более 20-ти тысяч военных преступлений.

Об этом сообщил начальник Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции Украины Алексей Сергеев.

По словам Алексея Сергеева, больше всего - 15 тысяч уголовных производств - начато по фактам нарушения законов и обычаев войны (статья 438 Уголовного кодекса Украины), 5,8 тысяч производств - за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110 Уголовного кодекса Украины) 945 производств - за коллаборационную деятельность (статья 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Спикер отметил, что правоохранители проводят масштабную отработку.

«Полицейские отработали более 68 тысяч человек, по результатам проверки почти 3,9 тысячи – переданы в СБУ, 152 – арестованы и 279 человек уже сообщены о подозрении за совершение различных правонарушений», - сказал он.

Сергеев добавил, что с начала войны россия активно использует на территории Украины диверсионно-разведывательные группы, а также лица, осуществляющих коллаборационную деятельность.