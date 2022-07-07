В Луцке патрульные задержали водителя, который был настолько пьян, что чуть не сломал драгер

В Луцке патрульные задержали пьяного водителя автомобиля Mercedes-Benz 208.

Об этом сообщили в патрульной полиции Волынской области.

Полиции сообщили о мужчине, который был пьян и управлял транспортным средством. Патрульные оперативно прибыли на место происшествия, где очевидцы указали на 37-летнего нарушителя.

«Обзор на месте происшествия показал результат более чем в 5 промилле. Превышение допустимой нормы – в 25 раз», – говорится в сообщении.

При этом драгер показал стрелочки, то есть уровень алкоголя у нарушителя был выше, чем максимальный показатель тестера.