В Луцке патрульные задержали водителя, который был настолько пьян, что чуть не сломал драгер

В Луцке патрульные задержали пьяного водителя автомобиля Mercedes-Benz 208.
Об этом сообщили в патрульной полиции Волынской области.
Полиции сообщили о мужчине, который был пьян и управлял транспортным средством. Патрульные оперативно прибыли на место происшествия, где очевидцы указали на 37-летнего нарушителя.
«Обзор на месте происшествия показал результат более чем в 5 промилле. Превышение допустимой нормы – в 25 раз», – говорится в сообщении.
При этом драгер показал стрелочки, то есть уровень алкоголя у нарушителя был выше, чем максимальный показатель тестера.