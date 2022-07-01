На бывшего премьера Японии совершили покушение

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ стал жертвой покушения на убийство со стороны неизвестного. Политик получил тяжелое огнестрельное ранение, пока что его состояние остается неизвестным.

Об этом сообщает издание Kyodo.

Согласно информации источника, инцидент произошел утром 8 июля во время выступления Абэ в городе Нара. Около 11:30 по местному времени неизвестный дважды выстрелил в политика, зайдя со спины. Абэ получил тяжелые ранения в области груди.

На месте покушения Абэ сразу же провели массаж сердца, однако позже в оказывавшей ему помощь пожарной части сообщили о возможной остановке сердца и легких у бывшего премьер-министра.

Человека, совершившего покушение, задержали, но его имя и мотивы пока не раскрываются.

О состоянии Абэ пока тоже нет никаких официальных заявлений. Он был срочно госпитализирован, но по неподтвержденным данным японских СМИ в данный момент не подает признаков жизни.

Синдзо Абэ ушел в отставку в сентябре 2020 года, сославшись на состояние здоровья. Он возглавлял японское правительство почти восемь лет. Незадолго до сложения полномочий премьера Абэ дважды ложился в больницу.