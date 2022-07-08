В пригороде Николаева задержали двух браконьеров, ловивших рыбу сетками – они нанесли ущерба почти на четверть миллиона гривен

В пятницу, 8 июля, государственными инспекторами Николаевского рыбоохранного патруля совместно с работниками полиции разоблачены грубые нарушения правил рыболовства. На реке Южный Буг, вблизи микрорайона Матвеевка были выявлены злоумышленники, проводившие ловлю рыбы запрещенными орудиями лова - семь мысиновых сеток и электромотор.

Об этом сообщает Николаевский рыбоохранный патруль.

Таким образом, нарушителям удалось незаконно добыть 142 экземпляра карася. Общий вес изъятых водных биоресурсов составляет 40 кг.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляет 224 502 грн.

На лиц оформлено 2 протокола об административном правонарушении по оз. ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова, резиновая лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.

Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.249 Уголовного кодекса Украины («Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом»).