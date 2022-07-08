Еще 8 боевиков «ДНР» приговорили к 15 годам тюрьмы

Согласно судебным решениям 8 боевиков террористической организации «ДНР» признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины: части 2 статьи 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения), части 2 статьи 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Об это сообщает СБУ.

Жителя Донецка, который добровольно «мобилизовался» в первый день войны, бойцы ВСУ захватили в плен в марте во время освобождения села Ольховка Харьковской области. Остальные 7 – сдались на Сумщине.

Установлено, что дончанин после «мобилизации» был распределен на должность стрелка 115 полка и прошел недельную боевую подготовку в российском Белгороде. В начале марта его военное подразделение переправили в Харьковскую область.

Его захватили в плен бойцы ВСУ во время освобождения села Ольховка Харьковской области. Остальные 7 – сдались на Сумщине.

Другие 7 боевиков в начале войны прибыли на Сумщину в составе незаконного вооруженного формирования и россии.

«Они занимали должности командира отделения, пулеметчика, гранатометчика, помощника гранатометчика и стрелков», - сказано в сообщении.

Под руководством российских командиров эти мужчины:

- осуществляли охрану оккупированных населенных пунктов;

- занимались оборудованием блокпостов и осуществляли боевое дежурство на них, проводя осмотр транспорта и людей;

- вели наблюдение за воздушным пространством.

«В конце концов, эта группа попала в плен во время освобождения области силами ВСУ», - добавили в СБУ.

Мужчины приговорены к лишению свободы на срок 15 лет с конфискацией всего принадлежащего им имущества.

Напомним, как разведчика «ДНР» приговорили к 15 годам лишения свободы