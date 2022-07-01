В Николаеве начальника продслужбы тыла задержали за попытку откупиться от админответственности за пьянство на службе

В Николаеве 49-летнего военнослужащего задержали сразу после передачи им взятки офицеру отделения Военной службы правопорядка ВСУ за не составление на него протокола об административном правонарушении.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Военнослужащий хотел избежать административной ответственности за сумму в 10 тысяч гривен.

Задержанный занимает должность начальника продовольственной службы тыла воинской части, уточнили в Спецпрокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в прокуратуре сообщил, что задержанный начальник службы логистики воинской части А3425 Недин пытался откупится за нарушение воинской дисциплины, которое проявлялось в употреблении алкоголя.

Напомним, как в Николаеве подполковника, командира автороты задержали за то, что требовал от подчиненного солдата ежемесячное «вознаграждение» в сумме 50 тысяч гривен за несоздание препятствий по службе, непроведение служебного расследования его нарушения военной дисциплины и предоставление увольнения от службы. Позже выяснилось, что командир автомобильной роты одной из воинских частей ВСУ, которого задержали на взятке – Сергей Яланжи. Раньше он служил в УСБУ и тоже был уличен на коррупции.