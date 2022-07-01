В Николаеве суд арестовал с залогом в ₴1,3 миллиона командира автороты, который второй раз попадается на взятке

Заводский районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 миллион 300 тысяч гривен для командира автомобильной роты одной из воинских частей ВСУ, подозреваемого в вымогательстве взятки.

Об этом сообщили в Спецпрокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона.

Кроме того, решением суда подозреваемого отстранили от занимаемой должности.

Как известно, в Николаеве подполковника, командира автороты задержали за то, что требовал от подчиненного солдата ежемесячное «вознаграждение» в сумме 50 тысяч гривен за несоздание препятствий по службе, непроведение служебного расследования его нарушения военной дисциплины и предоставление увольнения от службы.

Позже выяснилось, что этот командир автомобильной роты – Сергей Яланжи. Раньше он служил в УСБУ и тоже был уличен на коррупции, когда управление возглавлял Виталий Герсак.

Напомним, что после первого задержания Яланжи подал следователю заявление о признании виновности, которое стала поводом, чтобы ему отменили арест и назначили самую легкую меру пресечения – личное обязательство.

При этом сделка предусматривала смягчение квалификации с части 3 на часть 1 статьи 368 Уголовного кодекса. В первом случае коррупционер получил бы от 5 до 10 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества в пользу государства, а во втором ему грозит максимум штраф в 68 тысяч гривен или арест до шести месяцев.

По словам источника «ПН», Яланжи после этого отказался от сделки и в итоге дело передали в Центральный райсуд Николаева на рассмотрение судье Владимиру Алейникову – в обвинении так и осталась более легкая статья. Это производство до сих пор находится на рассмотрении в Центральном райсуде.