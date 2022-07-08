Российский олигарх Чуркин взял кредит в госбанке под залог ЛАЗ, но не захотел возвращать ни деньги, ни предприятие – ГБР объявило подозрение

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении российскому олигарху Игорю Чуркину и его сообщнику, пытавшимся обманом сохранить имущество предприятия во Львове.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Крупное украинское предприятие ООО «Львовские автобусные заводы» взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Его владелец - гражданин рф Игорь Чуркин, потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банка.

В то же время, он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге. Потому российский бизнесмен разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком. Подконтрольный олигарху руководитель предприятия подал в полицию заведомо ложное заявление о совершении уголовного преступления представителями банка. Он обвинил должностных лиц учреждения в вымышленном особо тяжком уголовном правонарушении. Такое заявление послужило основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество.

Гражданину рф и руководителю предприятия-должника уведомлено о подозрении по статье 383 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение органа досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения, объединенных с обвинением лица в особо тяжком преступлении»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.