Нацполиция провела обыски в трех областях и изъяла у ОПГ наркотиков на ₴25 миллионов

В Киевской, Житомирской и Одесской области полиция задержала ОПГ, которая торговала наркотиками.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

В состав преступной группы входили 11 человек: они организовали сбыт различных запрещенных веществ на территории всей страны. Часть психотропов производили в собственной нарколаборатории, другую – покупали оптовыми партиями. Продавали наркотики через четыре телеграмм-канала, оплату получали в криптовалюте на электронные кошельки. Такой бизнес приносил фигурантам более 5 миллионов гривен ежемесячной прибыли. Их клиентская база насчитывала почти 1,5 тысяч человек.

Группа продавала метадон, амфетамин, альфа-PVP, экстази, LSD, мефедрон, каннабис, псилоцибиновые грибы, а также конфеты и шоколад с содержанием психотропных веществ.

Один из преступников оборудовал по месту своего проживания нарколабораторию, мощности которой позволяли ежемесячно производить до 30 кг амфетамина и альфа-PVP. Остальные фигуранты непосредственно отвечали за фасовку и сбыт запрещенных веществ. У них изъяли 10 кг амфетамина, 60 литров альфа-PVP в жидком состоянии, 300 таблеток экстази и другие наркотики. Ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ – более 25 миллионов гривен.