В Днепре задержали мошенников, которые от имени глав ОВА выманивали деньги под предлогом помощи ВСУ

Полиция задержала четырех аферистов, которые от имени руководителей областных военных администраций собирали деньги якобы на помощь ВСУ.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Установлено, что с февраля в Днепре действовала преступная группа, которая специализировалась на завладении средствами хозяйствования из Одечины и других областей Украины под предлогом материальной поддержки армии. Так, предприниматели из Одесской, Винницкой области, Волыни, Житомирщины, Киевщины, Тернопольщины в ответ на поддельные письма от имени руководства областных военных администраций соответствующих регионов перечисляли средства, в качестве благотворительной помощи Вооруженным силам Украины. Денежные средства дельцы получали на банковские карты, которые заранее оформляли на подставных лиц, из расчета одна тысяча гривен за карту.

Таким образом с февраля по июль этого года злоумышленники обманули более 15 субъектов хозяйствования, нанеся им убытки более чем на один миллион гривен.

Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяты поддельные письма от имени руководства областных военных администраций, SIM-карты, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника.

Решаются вопросы по сообщению задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по другим эпизодам противоправной деятельности сообщников, установлению всех потерпевших и нанесенного ущерба.

Также идет проведение следственных действий с целью установления других участников группы, причастных к незаконной сделке, в том числе лиц, находящихся на территории так называемой «ЛНР».

Напомним, как глава Николаевской ОВА предупредил, что мошенники от его имени пытаются выманить деньги. По его словам, аферисты находились в Днепре.