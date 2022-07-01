ГБР уничтожило часть секретных материалов по делам против Януковича, Порошенко и Медведчука

Офис Генерального прокурора Украины подтвердил, что ГБР уничтожило секретные материалы по нескольким важным уголовным делам.

Об этом сообщила журналистка Ирина Ромалийская.

Уничтожены материалы по делам:

- «Харьковские соглашения»; - «угольное дело» Медведчука; - причастность бывшего главы СБУ Якименко к расстрелам на Майдане; - доведение до обнищания украинской армии (подозреваемые – Янукович, Замана, Лебедев, Саламатин); - дела, где фигурирует Порошенко (изготовление военных кораблей на «Кузнице на Рыбальском», назначение Семочко заместителем СВР, приказ о прохождении кораблей через Керченский пролив).

В ответе Офиса Генерального прокурора Украины на запрос журналистки говорится:

«Сообщаем, что согласно информации Государственного бюро расследований, отдельные материальные носители секретной информации в запрашиваемых вами уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами, уничтожены Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований. Прокурорами в указанных уголовных производствах не предоставлялись согласования на уничтожение этих материалов».

Теперь уничтоженные секретные материалы пытаются восстановить.