ГБР уничтожило часть секретных материалов по делам против Януковича, Порошенко и Медведчука

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08.07.2022 23:01

Офис Генерального прокурора Украины подтвердил, что ГБР уничтожило секретные материалы по нескольким важным уголовным делам.

Об этом сообщила журналистка Ирина Ромалийская.

Уничтожены материалы по делам:

- «Харьковские соглашения»;

- «угольное дело» Медведчука;

- причастность бывшего главы СБУ Якименко к расстрелам на Майдане;

- доведение до обнищания украинской армии (подозреваемые – Янукович, Замана, Лебедев, Саламатин);

- дела, где фигурирует Порошенко (изготовление военных кораблей на «Кузнице на Рыбальском», назначение Семочко заместителем СВР, приказ о прохождении кораблей через Керченский пролив).

В ответе Офиса Генерального прокурора Украины на запрос журналистки говорится:

«Сообщаем, что согласно информации Государственного бюро расследований, отдельные материальные носители секретной информации в запрашиваемых вами уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами, уничтожены Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований. Прокурорами в указанных уголовных производствах не предоставлялись согласования на уничтожение этих материалов».

Теперь уничтоженные секретные материалы пытаются восстановить.

«В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются мероприятия, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации, путем установления и истребования экземпляров, которые хранились в других учреждениях», - пишут в ведомстве.

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