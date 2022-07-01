ГБР уничтожило часть секретных материалов по делам против Януковича, Порошенко и Медведчука

Офис Генерального прокурора Украины подтвердил, что ГБР уничтожило секретные материалы по нескольким важным уголовным делам.
Об этом сообщила журналистка Ирина Ромалийская.
Уничтожены материалы по делам:
- «Харьковские соглашения»;
- «угольное дело» Медведчука;
- причастность бывшего главы СБУ Якименко к расстрелам на Майдане;
- доведение до обнищания украинской армии (подозреваемые – Янукович, Замана, Лебедев, Саламатин);
- дела, где фигурирует Порошенко (изготовление военных кораблей на «Кузнице на Рыбальском», назначение Семочко заместителем СВР, приказ о прохождении кораблей через Керченский пролив).
В ответе Офиса Генерального прокурора Украины на запрос журналистки говорится:
«Сообщаем, что согласно информации Государственного бюро расследований, отдельные материальные носители секретной информации в запрашиваемых вами уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами, уничтожены Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований. Прокурорами в указанных уголовных производствах не предоставлялись согласования на уничтожение этих материалов».
Теперь уничтоженные секретные материалы пытаются восстановить.
«В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются мероприятия, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации, путем установления и истребования экземпляров, которые хранились в других учреждениях», - пишут в ведомстве.