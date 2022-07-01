Война на Николаевщине: Николаев обстреляли ракетами

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 8 июля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 9 июля, происходящими на территории Николаевской области.

Информация постоянно обновляется:

05:59 Отбой воздушной тревоги.

05:52 Ракеты оккупанты запускали из территории временно оккупированной Херсонщины.

05:28 Оккупанты снова обстреливают город Николаев ракетами.

Отметим, что по области с 05:08 объявлена воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях.