На Кировоградщине арестовали активы россиян на 5,9 миллиарда гривен

В Кировоградской области суд арестовал активы граждан россии на сумму более 5,9 миллиарда гривен. россиян подозревают в отмывании денег.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным правоохранителей, четыре гражданина рф обладали корпоративными правами трех связанных между собой предприятий. Они осуществляли незаконные финансовые операции по легализации доходов, полученных преступным путем.
В рамках уголовного дела активы иностранцев в уставном капитале были арестованы. Сумма заблокированных средств составила более 5,9 миллиарда гривен.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Украине арестовали активы «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома» на ₴2,1 миллиарда