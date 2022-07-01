На Кировоградщине арестовали активы россиян на 5,9 миллиарда гривен

В Кировоградской области суд арестовал активы граждан россии на сумму более 5,9 миллиарда гривен. россиян подозревают в отмывании денег.

Об этом сообщает Офис генпрокурора .

По данным правоохранителей, четыре гражданина рф обладали корпоративными правами трех связанных между собой предприятий. Они осуществляли незаконные финансовые операции по легализации доходов, полученных преступным путем.

В рамках уголовного дела активы иностранцев в уставном капитале были арестованы. Сумма заблокированных средств составила более 5,9 миллиарда гривен.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Украине арестовали активы «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома» на ₴2,1 миллиарда