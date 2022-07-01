Нотариусу депутата Николаевского облсовета Кормышкина вручили подозрение «за помощь» в отчуждении имущества бывшей жены

Юрий Кормышкин В Николаеве нотариусу вручили подозрение за помощь мужчине в отчуждении в его пользу имущества, принадлежащего бывшей жене.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции и в Николаевской областной прокуратуре.

По данным следствия, в августе 2021 года нотариус вступила в сговор с бывшим мужем владелицы двух объектов недвижимости - комплекса зданий и сооружений пансионата на побережье Черного моря в Херсонской области и развлекательного комплекса в Николаеве общей стоимостью почти 50 миллионов гривен.

Подозреваемая при отсутствии доверителя удостоверила доверенность от ее имени.

На основании этого документа было заключено два договора купли-продажи недвижимого имущества и проведены регистрационные действия, согласно которым осуществлен переход права собственности к бывшему мужу. Таким образом, нотариус незаконно лишила владельца права собственности на указанные объекты недвижимости.

Действия нотариуса квалифицировали как злоупотребление им своими полномочиями, связанными с предоставлением публичных услуг, с целью получения неправомерной выгоды, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

За совершенное ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

По информации «Преступности.НЕТ» речь идет о споре после развода депутата облсовета Юрия Кормышкина с женой Татьяной. По данным следствия, нотариус Людмила Черная оформляла доверенность от имени Татьяны Кормышкиной на имя Гаины Третьяк – юриста фирм Юрия Кормышкина.

Как известно, ранее суд арестовывал имущество Кормышкина до момента вынесения решения относительно отчуждения имущества после развода. В частности речь идет о пансионате «Прибой» и прилегающим к нему помещениям в Железном Порту и о комплексе эстетик-клуба «Натали» в Николаеве.

Напомним, что Кормышкин пользовался услугами нотариуса Людмилы Черной. Она даже подавала в суд иск на Юрия Кормышкина с требованием вернуть долг 5 миллионов 188 тысяч гривен за свою работу. Также в рамках этого иска нотариус просила арестовать дом депутата.