СБУ задержала жителя Краматорска за наводку российских обстрелов

Сотрудники СБУ задержали жителя Краматорска, который передавал оккупантам данные о ВСУ.

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, с мая по июль гражданин Украины, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих Вооруженных Сил Украины в отдельных районах Донецкой области.

При этом указанная информация позволяла идентификацию украинских защитников на местности и использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины.

Жителю Краматорска сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется СО 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, как 8 апреля российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске, где проводилась эвакуация. В результате этой атаки погиб 61 человек, а 121 получили ранения. При этом войска рф начали обвинять украинских военных, заявляя, что якобы с украинских позиций был произведен выстрел. Экспертиза подтвердила, что выстрел «Точкой У» по вокзалу в Краматорске был совершен российскими оккупантами.