СБУ задержала жителя Краматорска за наводку российских обстрелов

Сотрудники СБУ задержали жителя Краматорска, который передавал оккупантам данные о ВСУ.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
По данным следствия, с мая по июль гражданин Украины, используя мессенджер, размещал текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих Вооруженных Сил Украины в отдельных районах Донецкой области.
При этом указанная информация позволяла идентификацию украинских защитников на местности и использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины.
Жителю Краматорска сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляется СО 2 управления (с дислокацией в г. Мариуполь) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, как 8 апреля российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске, где проводилась эвакуация. В результате этой атаки погиб 61 человек, а 121 получили ранения. При этом войска рф начали обвинять украинских военных, заявляя, что якобы с украинских позиций был произведен выстрел. Экспертиза подтвердила, что выстрел «Точкой У» по вокзалу в Краматорске был совершен российскими оккупантами.